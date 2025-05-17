Футболист Черышев объявил об уходе из «Паниониоса»

«Я хотел бы искренне поблагодарить “Паниониос”. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и моим товарищам по команде. Пришло время сделать еще один шаг в моей карьере», — написал Черышев.
Черышеву 34 года, он выступал за «Паниониос» с сентября 2024 года и провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. С 2022 года россиянин выступал за итальянскую «Венецию», которую покинул в июне 2024 года в связи с истечением контракта. Полузащитник является воспитанником испанского «Реала», также он выступал за испанские «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В 2016 году Черышев стал победителем Лиги чемпионов в качестве игрока «Реала», футболист находился в аренде в «Валенсии», однако получил медаль благодаря тому, что трижды выходил на поле в турнире в составе мадридского клуба. Вместе с «Севильей» он стал победителем Лиги Европы в 2014 году.
В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей, в которых забил 4 гола.
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