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Футболист Черышев объявил об уходе из «Паниониоса»

АФИНЫ, 17 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник Денис Черышев покинул греческий футбольный клуб «Паниониос». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Источник: Соцсети

«Я хотел бы искренне поблагодарить “Паниониос”. Спасибо руководству клуба, тренерам, персоналу и моим товарищам по команде. Пришло время сделать еще один шаг в моей карьере», — написал Черышев.

Черышеву 34 года, он выступал за «Паниониос» с сентября 2024 года и провел за команду 24 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. С 2022 года россиянин выступал за итальянскую «Венецию», которую покинул в июне 2024 года в связи с истечением контракта. Полузащитник является воспитанником испанского «Реала», также он выступал за испанские «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В 2016 году Черышев стал победителем Лиги чемпионов в качестве игрока «Реала», футболист находился в аренде в «Валенсии», однако получил медаль благодаря тому, что трижды выходил на поле в турнире в составе мадридского клуба. Вместе с «Севильей» он стал победителем Лиги Европы в 2014 году.

В составе сборной России Черышев провел 33 матча, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей, в которых забил 4 гола.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.