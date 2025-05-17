Хулен Герреро о Ямале: «Самое сложное — быть как Месси на протяжении 14, 15, 16 лет. Ламин обладает качествами, чтобы ознаменовать собой целую эпоху. Все в его руках, ногах и голове»

— Его разум и его окружение имеют основополагающее значение. Он должен знать, как тщательно выбирать тех, кого он хочет видеть рядом с собой. Это должны быть люди, которые действительно будут помогать ему, потому что есть те, кто говорит тебе то, что ты хочешь услышать, и другие, которые заставят тебя задуматься, сказав тебе что-то, что тебе не понравится.