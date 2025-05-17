Хулен Герреро о Ямале: «Самое сложное — быть как Месси на протяжении 14, 15, 16 лет. Ламин обладает качествами, чтобы ознаменовать собой целую эпоху. Все в его руках, ногах и голове»

— Он почти сразу превратился из игрока молодежной команды в игрока сборной. Нечто подобное произошло и со мной, когда я перешел из молодежной команды в основную, а затем попал в сборную. Все произошло за четыре месяца, очень быстро.
Я думаю, что в наши дни у детей есть больше возможностей, которых не было у нас. Сейчас, в 12 лет, они участвуют в международных турнирах, а это значит, что дети больше привыкли к соревнованиям, путешествиям, трансляциям матчей по телевидению, ко всему этому стрессу.
— Что является ключом к тому, чтобы оставаться звездой и не отойти на второй план?
— Его разум и его окружение имеют основополагающее значение. Он должен знать, как тщательно выбирать тех, кого он хочет видеть рядом с собой. Это должны быть люди, которые действительно будут помогать ему, потому что есть те, кто говорит тебе то, что ты хочешь услышать, и другие, которые заставят тебя задуматься, сказав тебе что-то, что тебе не понравится.
«Барса», в этом смысле, также постарается помочь ему, защитить его и заставить сосредоточиться на футболе. Ламину придется принимать решения, и очень важно, чтобы он принимал их правильно.
— Вы тренировали Ламина в [юношеской] сборной, и сравнения с Месси неизбежны. Где находится грань?
— Самое сложное — быть как Месси на протяжении 14, 15 или 16 лет, играя на самом высоком уровне. Ламин только начинает свой путь; конечно, он может пойти очень далеко, как Месси, но, конечно, сейчас мы должны дать ему время и не позволять ничему негативному влиять на него.
Мы видели много других игроков, которые выступали очень хорошо, но продержались всего четыре или пять лет. В случае с Ламином все в его руках, в голове, в ногах…
Он обладает идеальными качествами, чтобы ознаменовать собой целую эпоху. Мы поговорим о том, сможет ли он достичь этой высоты, когда он проведет несколько лет на этом уровне, проявляя себя в трудные моменты, когда нужно решить исход матча или раунда плей-офф, — сказал бывший игрок «Атлетика» и экс-тренер сборной Испании U17.