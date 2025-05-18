Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гавр» Кузяева остался в Лиге 1 благодаря голу на 99-й. «Сент-Этьен» вылетел, «Реймс» сыграет в стыках с «Метцем»

Команда, за которую выступает российский полузащитник, заняла 15-е место, обыграв в 34-м туре «Страсбур» (3:2) и оторвавшись на один балл от зоны стыковых матчей.

Источник: Спортс"

«Реймс» сыграет в стыках с «Метцем» — третьей командой Лиги 2 — в двухматчевом противостоянии.

«Сент-Этьен», занявший 17-е место, вылетел в Лигу 2. Ранее понижение в классе гарантировал себе «Монпелье» (18-е место).