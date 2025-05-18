«Гавр» Кузяева остался в Лиге 1 благодаря голу на 99-й. «Сент-Этьен» вылетел, «Реймс» сыграет в стыках с «Метцем»

«Реймс» сыграет в стыках с «Метцем» — третьей командой Лиги 2 — в двухматчевом противостоянии.
«Сент-Этьен», занявший 17-е место, вылетел в Лигу 2. Ранее понижение в классе гарантировал себе «Монпелье» (18-е место).
Команда, за которую выступает российский полузащитник, заняла 15-е место, обыграв в 34-м туре «Страсбур» (3:2) и оторвавшись на один балл от зоны стыковых матчей.
«Реймс» сыграет в стыках с «Метцем» — третьей командой Лиги 2 — в двухматчевом противостоянии.
«Сент-Этьен», занявший 17-е место, вылетел в Лигу 2. Ранее понижение в классе гарантировал себе «Монпелье» (18-е место).