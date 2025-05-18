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Олисе набрал 12 очков против «Хоффенхайма». Полузащитник «Баварии» сделал 1+1 в 4-м туре подряд

Майкл Олисе забил в 1-м тайме и сделал ассист во 2-м. Всего за игру у полузащитника 12 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 48,31% игроков.

Майкл Олисе забил в 1-м тайме и сделал ассист во 2-м. Всего за игру у полузащитника 12 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч). Его выбрали 48,31% игроков.

Олисе сделал 1+1 в 4-м туре чемпионата подряд. Всего за сезон у него 12 голов и 15 ассистов, он — лучший ассистент «Баварии».

12 очков против «Хоффенхайма» набрал и Йозуа Киммих (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч). Защитника выбрали 15,67% игроков.

? Итоги фэнтези Бундеслиги.