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Гончаренко об 1:1 с «Факелом» с удалением Боселли: «За счет перестроений и характера “Пари НН” сделал все, что мог. Не хватало креативных игроков»

«В первом тайме у нас мало что получилось, могли более агрессивно прессинговать. Вероятно, сказалось, что до этого провели эмоциональный матч с “Крыльями Советов” и на подготовку к “Факелу” было всего четыре дня.

Источник: Sports

Сначала мы никак не могли взять игру под контроль, тут еще и удаление Боселли случилось. После этого нам нужно было героически исправлять ситуацию. Бросили все силы, чтобы это сделать. И болельщики очень хорошо нас поддерживали. В итоге смогли отыграться, и это большой плюс для нас.

Впереди заключительный тур в РПЛ. Будем подходить к игре с ЦСКА во всеоружии. Мы не знаем, что будет… Но если взять домашние матчи с «Ахматом», «Динамо», «Крыльями Советов», «Факелом», то провели их на достаточно хорошем уровне.

У нас были большие потери: Калинский, Кокшаров, Тичич, Марадишвили. Это все креативные футболисты. В их отсутствие нам не хватало качества, чтобы атаковать более акцентировано. Но хорошо, что за счет перестроений, проявленного характера, поддержки болельщиков сделали все, что могли, в матче с «Факелом», — сказал тренер «Пари НН».