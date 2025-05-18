Гончаренко об 1:1 с «Факелом» с удалением Боселли: «За счет перестроений и характера “Пари НН” сделал все, что мог. Не хватало креативных игроков»

Сначала мы никак не могли взять игру под контроль, тут еще и удаление Боселли случилось. После этого нам нужно было героически исправлять ситуацию. Бросили все силы, чтобы это сделать. И болельщики очень хорошо нас поддерживали. В итоге смогли отыграться, и это большой плюс для нас.