IFFHS признала Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Яшин выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с «Динамо» Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз — бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим «Золотой мяч». Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.