У Роналду есть предложение из Бразилии. Он может сыграть на клубном ЧМ (Marca)

Утверждается, что 40-летний форвард сборной Португалии получил предложение от бразильского клуба. Говорится, что предложение выше бразильского рынка из-за важности фигуры Роналду, в сделке могут поучаствовать сторонние инвесторы.
Сообщается также, что предложение от команды из Бразилии позволит Роналду участвовать в клубном чемпионате мира. На турнире сыграют «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого».
Криштиану забил 23 гола в 28 матчах чемпионата Саудовской Аравии и лидирует в гонке бомбардиров за два тура до конца сезона. Его статистика — здесь.