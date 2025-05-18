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Гусев про 2:1 с «Акроном»: «Моментов у “Динамо” было предостаточно, не используешь — могут наказать. Так и получилось. Но ребята молодцы, проявили характер. А Дзюба — большо

— Третья победа подряд. Какая из трех игр понравилась больше по содержанию?

Источник: Спортс"

— По содержанию они плюс‑минус похожи. Но в матче с «Акроном» нужно было использовать свои моменты, которых было предостаточно.

Конечно, когда ты этого не делаешь, соперник, возможно, тебя накажет. Так и получилось. Но ребята молодцы, проявили характер, забили решающий гол и победили.

Стандарты — сильная сторона «Акрона», мы знали, что они Дзюбу будут постоянно использовать. В его возрасте делать такие вещи… Он большой молодец. Но все равно в большинстве своем мы со стандартами справились.

Что касается Дасы, пока ничего не могу сказать, доктор скажет в понедельник, какая ситуация. Будем отталкиваться от этого, — отметил исполняющий обязанности главного тренера «Динамо».