Сын Роналду забил впервые за Португалию U15 — дубль в финале против Хорватии. Криштиану-младший крикнул Siiii после первого гола

В финале турнира имени Влатко Марковича против Хорватии португалец, играющий под 7-м номером, на 13-й минуте открыл счет ударом левой ноги, а на 43-й сделал дубль, забив головой. Матч завершился победой Португалии — 3:2.
Сын Роналду отпраздновал первый гол в стиле отца — с криком Siiii.
Ранее Криштиану-младший, выступавший в академиях «Ювентуса» и «МЮ», сыграл против Японии (4:1) и Греции (1:1), не отметившись результативными действиями.
Сын Роналду уже в сборной! Папа тоже разгонялся в Португалии U-15.