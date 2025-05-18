Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Роналду забил впервые за Португалию U15 — дубль в финале против Хорватии. Криштиану-младший крикнул Siiii после первого гола

Ранее 14-летний вингер системы «Аль-Насра» был впервые вызван в сборную Португалии U15. Сегодня Криштиану Роналду-младший забил первые голы за команду.

Источник: Спортс"

В финале турнира имени Влатко Марковича против Хорватии португалец, играющий под 7-м номером, на 13-й минуте открыл счет ударом левой ноги, а на 43-й сделал дубль, забив головой. Матч завершился победой Португалии — 3:2.

Сын Роналду отпраздновал первый гол в стиле отца — с криком Siiii.

Ранее Криштиану-младший, выступавший в академиях «Ювентуса» и «МЮ», сыграл против Японии (4:1) и Греции (1:1), не отметившись результативными действиями.

Сын Роналду уже в сборной! Папа тоже разгонялся в Португалии U-15.