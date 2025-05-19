«Лестер» попрощался с Варди после матча с «Ипсвичем». Джейми устроили коридор почета и признали игроком сезона

Варди вручили золотую фигуру лиса, а также объявили игроком сезона в клубе. Затем он обратился к болельщикам: «Единственное, что я действительно могу сказать — от всего сердца — это спасибо за то, что приняли меня и мою семью как своих. Огромное вам спасибо».