«Лестер» попрощался с Варди после матча с «Ипсвичем». Джейми устроили коридор почета и признали игроком сезона

Варди заменили за 10 минут до конца игры, в этот момент партнеры по команде и сотрудники клуба выстроились в почетный коридор.
После финального свистка началось чествование игрока, в котором приняли участие игроки чемпионского сезона — Уэс Морган, Марк Олбрайтон, Джефф Шлупп, Дэнни Дринкуотер и Дэнни Симпсон. Также присутствовали Найджел Пирсон — тренер, который привел Варди в клуб в 2012 году, а также вице-президент клуба Айяватт Сриваттанапрабха.
Варди вручили золотую фигуру лиса, а также объявили игроком сезона в клубе. Затем он обратился к болельщикам: «Единственное, что я действительно могу сказать — от всего сердца — это спасибо за то, что приняли меня и мою семью как своих. Огромное вам спасибо».
Болельщики в этот момент размахивали флагами с надписью «Спасибо, Вардс». На больших экранах высвечивалась надпись «Прощай, Великий».
Варди провел за «Лестер» ровно 500 матчей, забив 200 мячей.