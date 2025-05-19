Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Милан» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за пять лет, в еврокубках — впервые с 2019-го

Команда тренера Сержиу Консейсау уступила «Роме» (1:3) в гостевом матче 37-го тура Серии А.

Источник: Спортс"

«Россонери» перед заключительным туром занимают 9-е место в таблице, имея 60 очков, и уже потеряли шансы на выход в Лигу чемпионов.

В последний раз миланцы не играли в ЛЧ в сезоне-2020/21. Затем команда выбыла на групповом этапе турнира, доходила до ½ финала, до ¼ финала, а в этом сезоне вылетела от «Фейеноорда» в стыковом раунде плей-офф.

Также «Милан» не попал в Лигу Европы и Лигу конференций. В последний раз клуб не выступал в европейских турнирах в сезоне-2019/20, когда клуб был исключен из Лиги Европы из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что нынешний сезон команда начинала с другим португальским тренером — Паулу Фонсекой.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.