«Милан» не сыграет в Лиге чемпионов впервые за пять лет, в еврокубках — впервые с 2019-го

В последний раз миланцы не играли в ЛЧ в сезоне-2020/21. Затем команда выбыла на групповом этапе турнира, доходила до ½ финала, до ¼ финала, а в этом сезоне вылетела от «Фейеноорда» в стыковом раунде плей-офф.