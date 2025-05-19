Конте и Киву удалены за стычку в конце игры «Наполи» и «Пармы» — она началась после информации о ничьей в матче «Интера» с «Лацио». После игры Антонио радостно т

La Gazzetta dello Sport сообщает, что командам стало известно, что «Лацио» сравнял счет в игре с «Интером», проходившей параллельно, после чего между напряжение у скамеек запасных возросло, и это привело к конфликту с участием футболистов и тренеров. Возглавляющий «Парму» Кристиан Киву оттолкнул решительно подошедшего к нему Конте, после чего окружающим пришлось сдерживать Антонио.
Главный судья Даниэле Довери принял решение удалить и тренера хозяев, и тренера гостей.
Следует отметить, что после матча Конте появился на поле и начал радостно трясти руками — вероятно, таким образом реагируя на ситуацию в таблице.