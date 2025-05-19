«Раньери — один из нас, вы наше сердце и опора». Фанаты «Ромы» посвятили баннеры тренеру в последнем матче в Риме

Как сообщает Voce Giallorossa, фанаты «Ромы» посвятили тренеру ряд баннеров. На одном из них было написано: «Романизм — это идеал, который захватывает каждое поколение. Эта мечта, которую каждый романист всегда будет лелеять в своем сердце». Болельщики добавили к надписи три изображения Раньери — в объятиях Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини.