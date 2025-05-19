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«Раньери — один из нас, вы наше сердце и опора». Фанаты «Ромы» посвятили баннеры тренеру в последнем матче в Риме

Римляне обыграли «Милан» (3:1) в 37-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

Этот матч стал последним домашним для 73-летнего итальянского тренера во главе «волков». В заключительном туре «Рома» сыграет с «Торино» на выезде. После этого Раньери оставит пост главного тренера и будет работать в клубе в качестве советника.

Клаудио возглавил римлян в третий раз в карьере в ноябре 2024 года. Тогда команда занимала 12-е место в таблице, а сейчас идет 5-й и сохраняет шансы на выход в Лигу чемпионов.

Как сообщает Voce Giallorossa, фанаты «Ромы» посвятили тренеру ряд баннеров. На одном из них было написано: «Романизм — это идеал, который захватывает каждое поколение. Эта мечта, которую каждый романист всегда будет лелеять в своем сердце». Болельщики добавили к надписи три изображения Раньери — в объятиях Франческо Тотти, Даниэле Де Росси и Лоренцо Пеллегрини.

Другой баннер гласил: «Сегодня последний матч на тренерской скамье здесь мистера Раньери, человека сердца и принадлежности к клубу». Еще один сообщал: «Мистер Раньери — наше сердце и наша опора».

«Сердцу не прикажешь, мистер Раньери — один из нас», — говорилось на другом баннере. Еще одно текстовое послание было таким: «В футболе ничто не сравнится с тем, как люди “Ромы” чтят нашу эмблему и имя. Хвала вам, мистер Раньери».

Наконец, еще один баннер сообщал: «Единственная мечта, которую он еще лелеял, была о Риме, мечте, где он родился. Спасибо, мистер».

Раньери провел 500-й матч в Серии А в качестве тренера. С первой игры прошло почти 35 лет.