Тудор о 2:0 с «Удинезе»: «Сегодня мне понравились все, заслуженная победа “Ювентуса”. Влахович хорошо попал в игру»

Мы отлично провели эту неделю, сейчас каждая игра — как финал. Мы готовились, следуя нашему игровому плану. Не стоит зацикливаться на мотивации, нужно сосредоточиться на превентивных действиях и игровых ситуациях. Сегодня мне понравились все — команда серьезно настроена и хорошо подготовлена".
О Душане Влаховиче.
«Он сильный игрок. Когда форварды не забивают два матча подряд, их тут же начинают критиковать — это часть игры. Сегодня он играл с сердцем, хорошо попал в игру. Он показал, из чего сделан. Великолепный гол, который поставил точку в матче».
О том, останется ли он в команде и будет ли делать ставку на Влаховича.
«Сейчас не время думать об этом. Я не отвечаю на такие вопросы — нужно думать только о матче с “Венецией”, — сказал главный тренер “Ювентуса” в интервью DAZN.