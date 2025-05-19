Консейсау об 1:3 «Милана» от «Ромы»: «Сегодня ВАР вмешался в моменте удара Хименеса локтем, а в финале Кубка, когда ударили Габбию — нет. Детали играли решающую роль»

На 21-й минуте судья Даниэле Киффи после просмотра повтора удалил форварда «россонери» Сантьяго Хименеса за удар локтем у грудь защитнику Джанлука Манчини.
О ситуации в команде и судействе.
«После проигранного финала Кубка Италии [»Болонье" со счетом 0:1] нелегко управлять командой в такой обстановке.
Детали играли решающую роль, не только в том финале, но и с тех пор, как я здесь. Сегодня ВАР [вмешался в таком же моменте, какой был в финале], я не говорю, что сегодня ничего не было, но в финале то же самое произошло с Габбией (игрок «Болоньи» ударил защитника локтем в грудь, но не был наказан — Спортс«“). Эти эпизоды сыграли решающую роль”.
О матче в Риме.
«В первом тайме мы хорошо контролировали “Рому”, но потом мы отступили. Мы неразумно пропустили голы со стандартов. У нас также был шанс сравнять счет — был момент у Леау».
О будущем.
"Мы сделаем оценки и выводы — я первый сделаю это. Я каждый день работаю. Перед матчем я посмотрел на цифры с тех пор, как приехал. Мы имели шансы попасть в зону Лиги чемпионов.
Я не говорю, что это была позитивная вторая половина сезона, но были некоторые позитивные события. Однако мы не подошли к решающим матчам должным образом. Этот сезон не прошел хорошо для такой команды, как «Милан», каждый оценит свою работу".
Об удалении.
«Не будет последнего матча на “Сан-Сиро”? Я всегда жил этой профессией со страстью. Мы должны быть едины, даже без меня на скамейке запасных», — сказал главный тренер «Милана» Консейсау в эфире DAZN.