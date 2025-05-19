Консейсау об 1:3 «Милана» от «Ромы»: «Сегодня ВАР вмешался в моменте удара Хименеса локтем, а в финале Кубка, когда ударили Габбию — нет. Детали играли решающую роль»

Детали играли решающую роль, не только в том финале, но и с тех пор, как я здесь. Сегодня ВАР [вмешался в таком же моменте, какой был в финале], я не говорю, что сегодня ничего не было, но в финале то же самое произошло с Габбией (игрок «Болоньи» ударил защитника локтем в грудь, но не был наказан — Спортс«“). Эти эпизоды сыграли решающую роль”.