«Урал» обыграл «Тюмень», дважды забив после 90-й минуты (2:1). Екатеринбуржцы отстают от зоны стыков на одно очко за тур до финиша

Таким образом, команда Олега Шатова все еще имеет математические шансы оказаться в топ-4 по итогам сезона турнира. Для этого нужна победа против хабаровского СКА, а также потеря очков от «Черноморца» или «Сочи» — команды сыграют друг с другом в заключительном матче.