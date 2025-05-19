«Урал» обыграл «Тюмень», дважды забив после 90-й минуты (2:1). Екатеринбуржцы отстают от зоны стыков на одно очко за тур до финиша

«Урал» за тур до конца Первой лиги идет пятым с 56 очками и отстает от зоны стыковых матчей на одно очко. На данный момент четвертое место занимает «Сочи» (57 очков), на третьей строчке находится «Черноморец» (58), но у новороссийцев есть матч в запасе.
Таким образом, команда Олега Шатова все еще имеет математические шансы оказаться в топ-4 по итогам сезона турнира. Для этого нужна победа против хабаровского СКА, а также потеря очков от «Черноморца» или «Сочи» — команды сыграют друг с другом в заключительном матче.
Оба матча начнутся в 13:00 по московскому времени.