Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Урал» обыграл «Тюмень», дважды забив после 90-й минуты (2:1). Екатеринбуржцы отстают от зоны стыков на одно очко за тур до финиша

На 81-й минуте Александр Бем вывел тюменцев вперед, но в компенсированное время екатеринбуржцы вырвали победу: на 4-й добавленной минуте Максим Воронов сравнял счет, на 6-й Юрий Железнов принес гостям победу.

Источник: Спортс"

«Урал» за тур до конца Первой лиги идет пятым с 56 очками и отстает от зоны стыковых матчей на одно очко. На данный момент четвертое место занимает «Сочи» (57 очков), на третьей строчке находится «Черноморец» (58), но у новороссийцев есть матч в запасе.

Таким образом, команда Олега Шатова все еще имеет математические шансы оказаться в топ-4 по итогам сезона турнира. Для этого нужна победа против хабаровского СКА, а также потеря очков от «Черноморца» или «Сочи» — команды сыграют друг с другом в заключительном матче.

Оба матча начнутся в 13:00 по московскому времени.