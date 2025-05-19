Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индзаги и игроки «Интера» отказались общаться с прессой после 2:2 с «Лацио». Тренера удалили после пенальти в ворота миланцев

Футболисты миланского клуба были недовольны результатом и судейством Даниэле Киффи, поэтому остались в раздевалке, проигнорировав послематчевые интервью.

Источник: Sports

Тренер «Интера» Симоне Индзаги был удален в конце игры после вмешательства ВАР и назначения пенальти, с которого хавбек «Лацио» Педро сравнял счет.

«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч.