Индзаги и игроки «Интера» отказались общаться с прессой после 2:2 с «Лацио». Тренера удалили после пенальти в ворота миланцев

Тренер «Интера» Симоне Индзаги был удален в конце игры после вмешательства ВАР и назначения пенальти, с которого хавбек «Лацио» Педро сравнял счет.
«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч.
Футболисты миланского клуба были недовольны результатом и судейством Даниэле Киффи, поэтому остались в раздевалке, проигнорировав послематчевые интервью.
Тренер «Интера» Симоне Индзаги был удален в конце игры после вмешательства ВАР и назначения пенальти, с которого хавбек «Лацио» Педро сравнял счет.
«Наполи» опережает «Интер» на 1 очко перед последним туром Серии А. При равенстве будет золотой матч.