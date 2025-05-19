Ташуев об «Ахмате» в стыках: «Системная ошибка. Наверное, какая‑то карма нас наказывает. Надо перебороть ситуацию»

А сделали наоборот. Заработали ненужные штрафные удары, которые позволили сопернику и пенальти заработать, и доводить мяч до штрафной. Я объяснял и разжевывал, но как‑то футболисты не выполнили то, что надо было сделать. Хотя начали неплохо первый тайм, показывали давление.