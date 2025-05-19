Ташуев об «Ахмате» в стыках: «Системная ошибка. Наверное, какая‑то карма нас наказывает. Надо перебороть ситуацию»

"Лоскутный футбол с разными моментами. Не достучался до некоторых футболистов, которым вчера вечером на установке объяснял некоторые нюансы, как сыграть правильно.
А сделали наоборот. Заработали ненужные штрафные удары, которые позволили сопернику и пенальти заработать, и доводить мяч до штрафной. Я объяснял и разжевывал, но как‑то футболисты не выполнили то, что надо было сделать. Хотя начали неплохо первый тайм, показывали давление.
Где причина? Возможно, я где‑то не нашел правильных вещей. Наверное, системная ошибка. Есть, наверное, какая‑то карма, которая нас наказывает. Значит, надо перебороть эту ситуацию. И тогда Всевышний оценит наш труд«, — сказал тренер “Ахмата”.