Раньери о шансах «Ромы» на выход в ЛЧ: «Верю только в работу и в ментальную чистоту. Давайте пока не будем оценивать наше выступление»

"Я никогда ни во что не верил. Я верю только в работу и в ментальную чистоту.
Давайте пока не будем оценивать наше выступление — впереди очередной матч и очередной соперник [ «Торино»] «, — сказал тренер “Ромы” после матча с “Миланом” (3:1).
За тур до конца сезона Серии А римляне отстают от «Ювентуса» на 1 очко в борьбе за место в главном еврокубковом турнире.
"Я никогда ни во что не верил. Я верю только в работу и в ментальную чистоту.
Давайте пока не будем оценивать наше выступление — впереди очередной матч и очередной соперник [ «Торино»] «, — сказал тренер “Ромы” после матча с “Миланом” (3:1).