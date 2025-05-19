Дмитрий Скопинцев: «Динамо» постарается выиграть у «Краснодара» и не дать стать чемпионом. Есть желание взять реванш за последний тур прошлого сезона"

«Постараемся выиграть у “Краснодара” и не дать ему стать чемпионами — есть такое желание взять реванш за последний тур прошлого сезона. Сделаем все для этого.
Тем более у нас самих есть шанс на бронзу и нам надо побеждать. С учетом того, как мы в последних турах играем и побеждаем, у нас все есть для того, чтобы набрать три очка и в Краснодаре«, — сказал защитник “Динамо”.
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