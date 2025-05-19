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Бернарду о сезоне «Ман Сити»: «Очень плохой. В трудных ситуациях видишь истинное лицо людей и с кем бы пошел на войну. Нужно что-то менять»

"Мы узнали много нового, в плохие времена познается новое. Прежде всего — с кем бы ты пошел на войну, поскольку именно в трудных ситуациях видишь истинное лицо людей.

Источник: Sports

Многое оказалось для нас полезным: не принимать [трофеи] как данность, и это касается как болельщиков, так и всего клуба, не опускаться ниже своего уровня…

Тяжелый для нас сезон и очень-очень плохой. К следующему нужно что-то менять, но решать руководству. У меня есть свое мнение, но что-то надо менять однозначно, когда выступаешь не должным образом«, — сказал хавбек “Ман Сити” после поражения от “Кристал Пэлас” (0:1) в финале Кубка Англии.

«Ман Сити» проведет 2025 год без трофеев, если не выиграет чемпионат мира среди клубов.