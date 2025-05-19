Бернарду о сезоне «Ман Сити»: «Очень плохой. В трудных ситуациях видишь истинное лицо людей и с кем бы пошел на войну. Нужно что-то менять»

Тяжелый для нас сезон и очень-очень плохой. К следующему нужно что-то менять, но решать руководству. У меня есть свое мнение, но что-то надо менять однозначно, когда выступаешь не должным образом«, — сказал хавбек “Ман Сити” после поражения от “Кристал Пэлас” (0:1) в финале Кубка Англии.