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Дидье Дрогба: «Я влюбился в Москву. Это город, который дышит футболом. Россия — страна, которая дышит футболом»

47-летний ивуариец забил гол в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005 (1:5), посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.

Источник: Спортс"

"Я влюбился в Москву, это город, который дышит футболом. Россия — страна, которая дышит футболом.

Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день", — сказал Дрогба.