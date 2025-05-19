Дидье Дрогба: «Я влюбился в Москву. Это город, который дышит футболом. Россия — страна, которая дышит футболом»

"Я влюбился в Москву, это город, который дышит футболом. Россия — страна, которая дышит футболом.
Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день", — сказал Дрогба.
47-летний ивуариец забил гол в гала-матче между сборной европейских легенд и ЦСКА-2005 (1:5), посвященном 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА.
"Я влюбился в Москву, это город, который дышит футболом. Россия — страна, которая дышит футболом.
Для меня, как для игрока, было важно сюда приехать и участвовать в этом празднике. Спасибо большое всем за этот день", — сказал Дрогба.