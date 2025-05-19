Гусев об интересе «Динамо» к Осипенко: «От него никто не отказался бы в РПЛ, но у нас тоже есть хорошие защитники»

— На ваш взгляд, какие позиции требуют усиления?
— Любой тренер всегда скажет, что хочет усиления в каждую линию. Что касается баланса, он присутствует. Относительно реализации — когда столько не забиваешь, то обязательно забьют тебе. Ребята молодцы, что проявили характер забили и победили [ «Акрон» — 2:1].
— Почему не играет с первых минут Маухуб, но играет Карраскаль?
— С Маухубом проводим много индивидуальных бесед. Он молодой парень. Когда будет в оптимальных кондициях, будет играть. Хорхе тоже играет хорошо.
— Есть новости о подписании Осипенко?
— Я не знаю об этих новостях. От Осипенко никто не отказался бы в нашем чемпионате, но у нас тоже есть хорошие защитники, — сказал и.о. тренера «Динамо».