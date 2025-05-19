Лапорта о зарплате Ямаля: «Мы платим в соответствии с возможностями — знаем, что он может играть где угодно. Так было и с Месси — его хотел “Интер”, но мы решили, чт

— «Барса» платит игрокам в соответствии с их возможностями. Наш клуб хорошо платит. Кроме того, мы говорим, что нет ничего лучше, чем в играть в «Барсе». Однако анализ показывает, что не все могут играть в одной команде, и невозможно собрать всех лучших игроков мира. Это и есть ключ к команде. Ламин из тех игроков, которые способны успешно играть где угодно. Мы знаем это.