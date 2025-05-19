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Экс-тренер Царукяна Торосян — о желании Дзюбы перейти в MMA: «Это далеко не футбол. Поп-ММА — его потолок»

"Мне кажется, что Дзюба рассматривает варианты заработка после завершения карьеры футболиста. И хайповать он начинает даже не у линии старта, а еще в раздевалке. Скорее всего, он нацелен на поп-ММА, где платят хорошие деньги и зарабатывают на грязи.

Источник: Спортс"

"Мне кажется, что Дзюба рассматривает варианты заработка после завершения карьеры футболиста. И хайповать он начинает даже не у линии старта, а еще в раздевалке. Скорее всего, он нацелен на поп-ММА, где платят хорошие деньги и зарабатывают на грязи. Для меня этот шаг с его стороны очень ожидаем.

Если более конкретно отвечать на вопрос, то приход Дзюбы в мир ММА может стать и его уходом из него. Это далеко не футбол! Поп-ММА — это его потолок", — сказал тренер Сергей Торосян.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании попробовать силы в MMA.

Дзюба о Махачеве: «Всегда болею за наших бойцов. Хочется, чтобы Ислам заткнул Топурию — чудак очень много рассказывает».

«Я будто выходил на похороны». Один из главных апсетов в истории UFC — легенду забил ветеран.