Экс-тренер Царукяна Торосян — о желании Дзюбы перейти в MMA: «Это далеко не футбол. Поп-ММА — его потолок»

"Мне кажется, что Дзюба рассматривает варианты заработка после завершения карьеры футболиста. И хайповать он начинает даже не у линии старта, а еще в раздевалке. Скорее всего, он нацелен на поп-ММА, где платят хорошие деньги и зарабатывают на грязи. Для меня этот шаг с его стороны очень ожидаем.