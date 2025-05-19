Экс-тренер Царукяна Торосян — о желании Дзюбы перейти в MMA: «Это далеко не футбол. Поп-ММА — его потолок»

"Мне кажется, что Дзюба рассматривает варианты заработка после завершения карьеры футболиста. И хайповать он начинает даже не у линии старта, а еще в раздевалке. Скорее всего, он нацелен на поп-ММА, где платят хорошие деньги и зарабатывают на грязи. Для меня этот шаг с его стороны очень ожидаем.
Если более конкретно отвечать на вопрос, то приход Дзюбы в мир ММА может стать и его уходом из него. Это далеко не футбол! Поп-ММА — это его потолок", — сказал тренер Сергей Торосян.
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