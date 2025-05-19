Месси о судействе после 0:3 с «Орландо»: «Один из игроков отдал пас вратарю, а затем была длинная передача и гол. Арбитр сказал, что не знал правила — МЛС стоит обратить внимание на суде

После этого была их длинная передача и гол. Иногда в критические моменты случаются ошибки. В прошлой игре такое тоже случалось. Это не оправдание, но с судьями все время возникают проблемы, и я думаю, что МЛС следует обратить внимание на судейство«, — сказал нападающий “Интер Майами” в интервью Apple TV.