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Месси о судействе после 0:3 с «Орландо»: «Один из игроков отдал пас вратарю, а затем была длинная передача и гол. Арбитр сказал, что не знал правила — МЛС стоит обратить внимание на суде

«Интер Майами» уступил в домашнем матче МЛС со счетом 0:3. Гости открыли счет на 43-й минуте — Луис Муриэль забил после длинной передачи от вратаря Педро Гальесе, перед этим взявшего мяч в руки после касания одного из футболистов своей команды.

Источник: Спортс"

Месси, Жорди Альба и другие игроки «Интера» пытались доказать арбитру Гвидо Гонсалесу, что это был пас назад, однако рефери не принял во внимание их замечания.

«Мы провели отличный первый тайм, атаковали, создавали голевые моменты. Затем произошел странный эпизод, когда один из игроков “Орландо” отдал пас вратарю, а судья, как он сказал мне, не знал правила и не рассматривал это с такой точки зрения.

После этого была их длинная передача и гол. Иногда в критические моменты случаются ошибки. В прошлой игре такое тоже случалось. Это не оправдание, но с судьями все время возникают проблемы, и я думаю, что МЛС следует обратить внимание на судейство«, — сказал нападающий “Интер Майами” в интервью Apple TV.