Месси после 0:3: «Когда наступают трудные времена, мы должны сплотиться сильнее. Нужно быть настоящей командой и двигаться вперед»

"[Нам нужно] идти вперед. Это сложное время. Но мы все останемся едины.
Мы команда в трудные времена — когда побеждаешь, это легко. Но сейчас, когда наступают трудные времена, мы должны сплотиться сильнее, чем когда-либо. Быть настоящей командой и двигаться вперед, потому что у нас есть все, что нужно.
Мы переживаем период плохих результатов. Но мы должны продолжать работать и думать о том, что будет дальше.
В мае осталось три или четыре игры, мы [должны] закончить их наилучшим образом, чтобы отправиться на клубный чемпионат мира«, — сказал капитан “Интер Майами” для Apple TV после матча.