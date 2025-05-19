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Месси после 0:3: «Когда наступают трудные времена, мы должны сплотиться сильнее. Нужно быть настоящей командой и двигаться вперед»

Накануне команда проиграла (0:3) «Орландо Сити» в МЛС. Это пятое поражение клуба в последних семи матчах.

Источник: Спортс"

"[Нам нужно] идти вперед. Это сложное время. Но мы все останемся едины.

Мы команда в трудные времена — когда побеждаешь, это легко. Но сейчас, когда наступают трудные времена, мы должны сплотиться сильнее, чем когда-либо. Быть настоящей командой и двигаться вперед, потому что у нас есть все, что нужно.

Мы переживаем период плохих результатов. Но мы должны продолжать работать и думать о том, что будет дальше.

В мае осталось три или четыре игры, мы [должны] закончить их наилучшим образом, чтобы отправиться на клубный чемпионат мира«, — сказал капитан “Интер Майами” для Apple TV после матча.