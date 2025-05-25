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«Черноморец» об отказе в лицензии: «К сожалению, в Новороссийске не проходил ЧМ, поэтому в городе-герое нет современного стадиона. Оставляем за собой право обжаловать решение»

Ранее стало известно, что «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензии для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Клуб из Новороссийска, занявший третье место в Мелбет Первой лиге, не сможет принять участие в стыках.

Источник: Спортс"

"Дорогие болельщики!

23 мая состоялось заседание комиссии Российского футбольного союза по лицензированию, на котором было принято решение отказать футбольному клубу «Черноморец» в получении разрешительной документации для участия в РПЛ. Следовательно, наш клуб не сыграет в стыковых матчах, куда наша команда пробилась по спортивному принципу.

Результаты «Черноморца» в текущем сезоне — место в призовой тройке Первой лиги — лучший показатель нашего клуба за последние двадцать лет. Удержавшись от вылета во Вторую лигу в последнем туре минувшего первенства, «Черноморец» в сезоне-2024/2025 заставил говорить о себе без преувеличения всю футбольную Россию. Этот успех стал возможным благодаря невероятной химии всего коллектива и ежедневному труду футболистов, тренерского штаба, персонала, сотрудников офиса и руководства. Тот случай, когда в одном месте и в одно время все совпало и команда, что называется, полетела.

Но, как известно, далеко не всегда красивые истории в реальной жизни имеют счастливый конец. Мы не в сказке, а итоговый результат на поле — это далеко не гарантия решения поставленных задач. Председателем наблюдательного совета Сергеем Николаевичем Шишкаревым, менеджментом клуба совместно были предприняты очень большие усилия для решения инфраструктурного вопроса. Множество переговоров с различными структурами, диалоги, гарантии с нашей стороны — договоры с подрядчиками на работы на стадионе. Все это в итоге, к сожалению, не было принято во внимание. Специалистами клуба была проведена колоссальная работа по лицензированию, что было отмечено Российским футбольным союзом.

К сожалению, в Новороссийске не проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому в городе-герое пока нет современного стадиона, который соответствует всем нормам регламента. Есть любимый болельщиками «Центральный» — намоленная многими поколениями арена, которая видела Высшую лигу в 2000-е, еврокубки с «Валенсией», но давно не видела капитального ремонта. Он, к слову, уже идет в соответствии с согласованной дорожной картой — первый этап начался с замены освещения, установленной почти 30 лет назад. Далее по плану — другой комплекс важных работ.

Контакты с коллегами из «Краснодара» и «Сочи» (для получения лицензии рассматриваются альтернативные стадионы только из «своего» региона — Краснодарского края) были длительными, очень разными, но не привели к успеху.

Футбольный клуб «Черноморец» благодарит Российский футбольный союз и Российскую Премьер-Лигу за конструктивную позицию и желание помочь найти решение в получении лицензии. Мы ценим этот подход, все пожелания обязательно будут учтены в дальнейшей работе. Мы также хотим поблагодарить всех наших партнеров, спонсоров, а также ключевого инвестора ГК «Дело» и Сергея Николаевича Шишкарева за ту помощь и усилия, что были приложены для решения всех задач.

Что у нас остается? Наша команда. Парни, тренерский штаб, неравнодушные сотрудники клуба, переживающие за судьбу «Черноморца». Все вы, те люди, которые продолжают верить в клуб. Большое спасибо за невероятную поддержку! Вы сделали все, что было в ваших силах, и мы это ценим. Не за горами новый сезон. Новороссийск никогда не отступал перед трудностями, не отступит и на этот раз. Вперед, «Черноморец»!

Футбольный клуб «Черноморец» оставляет за собой право обжаловать решение в Апелляционном комитете РФС", — говорится в сообщении клуба.