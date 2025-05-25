«Черноморец» об отказе в лицензии: «К сожалению, в Новороссийске не проходил ЧМ, поэтому в городе-герое нет современного стадиона. Оставляем за собой право обжаловать решение»

Но, как известно, далеко не всегда красивые истории в реальной жизни имеют счастливый конец. Мы не в сказке, а итоговый результат на поле — это далеко не гарантия решения поставленных задач. Председателем наблюдательного совета Сергеем Николаевичем Шишкаревым, менеджментом клуба совместно были предприняты очень большие усилия для решения инфраструктурного вопроса. Множество переговоров с различными структурами, диалоги, гарантии с нашей стороны — договоры с подрядчиками на работы на стадионе. Все это в итоге, к сожалению, не было принято во внимание. Специалистами клуба была проведена колоссальная работа по лицензированию, что было отмечено Российским футбольным союзом.