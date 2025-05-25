«Неман» выиграл Кубок Беларуси во 2-й раз подряд и в 3-й раз в истории

Клуб из Гродно победил в этом турнире в третий раз в своей истории. Первый трофей был завоеван в 1993 году.
Выиграть Кубок дважды подряд удавалось только «Неману», БАТЭ (2019 и 2020) и брестскому «Динамо» (2017 и 2018).
Фото: abff.by.
Команда Игоря Ковалевича 24 мая в финале разгромила «Торпедо-БелАЗ» — 3:0. Год назад была обыграна «Ислочь» (2:0).
Клуб из Гродно победил в этом турнире в третий раз в своей истории. Первый трофей был завоеван в 1993 году.
Выиграть Кубок дважды подряд удавалось только «Неману», БАТЭ (2019 и 2020) и брестскому «Динамо» (2017 и 2018).
Фото: abff.by.