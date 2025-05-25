Станкович о «Спартаке»: «Стакан наполовину полон, не тот случай, когда нужно все отбросить. Происходящее на поле не отражает цифр, с “Ростовом” наиграли на 4 гола, но проиграли»

— Мы завершили сезон. Это стакан, который полон наполовину. Мы должны были сделать больше. Есть хорошие моменты, это не тот случай, когда нужно все отбросить. Нам нужно работать. У нас хорошая команда. Были ошибки, мои ошибки, где‑то не везло.