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Алаев о чемпионстве «Краснодара»: «Настоящая чемпионская команда. Они научились терпеть, было тяжелее из‑за логистических сложностей»

«Каждый раз, каждый кубок — это по-особому. Но конечно, когда команда в первый раз выигрывает трофей, это нечто особенное. Просто хочу поздравить всех болельщиков, футболистов и руководство клуба. Персонально не могу не поздравить Хашига Владимира Леонидовича и Галицкого Сергея Николаевича (гендиректор и владелец “Краснодара” — Спортс»).

Источник: Sports

«Краснодар» — сыгранная команда. Они научились терпеть, как мне кажется. Это настоящая чемпионская команда. У нас каждый сезон особенный. Хотелось бы отметить, что «Краснодару» было немного тяжелее из‑за логистических сложностей, но команда все равно дотерпела. Надеюсь, что логистические проблемы останутся в прошлом. Еще раз хотелось бы отметить, что у нас каждый чемпионат является особенным, уже хочется следующего чемпионата.

У «Краснодара» все есть, также есть понимание у руководителей. Понятно, что нужно усиливаться, но это крепкая команда. При правильном подходе и селекции они могут бороться за чемпионство и в следующем чемпионате", — сказал президент Мир РПЛ.