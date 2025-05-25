Алаев о чемпионстве «Краснодара»: «Настоящая чемпионская команда. Они научились терпеть, было тяжелее из‑за логистических сложностей»

«Краснодар» — сыгранная команда. Они научились терпеть, как мне кажется. Это настоящая чемпионская команда. У нас каждый сезон особенный. Хотелось бы отметить, что «Краснодару» было немного тяжелее из‑за логистических сложностей, но команда все равно дотерпела. Надеюсь, что логистические проблемы останутся в прошлом. Еще раз хотелось бы отметить, что у нас каждый чемпионат является особенным, уже хочется следующего чемпионата.