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Васильев против пива на стадионах: «Болельщики приходят ради зрелища, а не напихать в себя всякую дрянь, тем более алкоголь. Спорт должен быть пропагандой здорового образа жизни»

"Я плохо оцениваю идею продажи пива на стадионах. На спортивных объектах алкоголю не место.

Источник: Спортс"

Болельщики приходят на стадионы посмотреть на спортивные зрелища, а не для того, чтобы напихать в себя всякую дрянь, а уж тем более алкоголь. Я категорически против продажи пива на соревнованиях. Спорт должен быть символом и пропагандой здорового образа жизни. Пиво не имеет никакого отношения к здоровью.

Я понимаю, что есть бизнес, отчисления от продажи пива, спонсоры. Но если на чашу весов положить здоровье и будущее нашей нации и пропаганду алкоголя, то здоровый образ жизни должен перевешивать. Наши дети должны видеть все самое прекрасное — и ни в коем случае не пиво и никакой другой алкоголь", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.