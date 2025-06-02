Васильев против пива на стадионах: «Болельщики приходят ради зрелища, а не напихать в себя всякую дрянь, тем более алкоголь. Спорт должен быть пропагандой здорового образа жизни»

Болельщики приходят на стадионы посмотреть на спортивные зрелища, а не для того, чтобы напихать в себя всякую дрянь, а уж тем более алкоголь. Я категорически против продажи пива на соревнованиях. Спорт должен быть символом и пропагандой здорового образа жизни. Пиво не имеет никакого отношения к здоровью.