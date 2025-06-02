Дзюба о новом контракте с «Акроном»: «Еще годик придется меня потерпеть. Мне безумно нравится в Тольятти, спасибо городу, болельщикам, клубу»

Спасибо Павлу Морозову за его доверие, за то, что он делает для нашего клуба, а также моим замечательным партнерам по команде. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем сильнее и сможем еще выше подняться, быть лучше как команда и коллектив. Еще годик придется меня потерпеть.