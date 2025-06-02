«Акинфеев — лучший вратарь в мире. Не хотим, чтобы он уходил на пенсию». Койта о партнере по ЦСКА

Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом, выиграв 22-й трофей в карьере. Он также в 8-й раз выиграл Кубок страны — это рекорд.
"Акинфеев — лучший вратарь в мире после этого матча. Он пример для нас.
Игорь Акинфеев помог нашей команде сегодня выиграть. Мы гордимся им и всегда желаем ему всего хорошего.
Мы не хотим, чтобы он уходил на пенсию. Нам хочется, чтобы он оставался в ЦСКА на долгие годы. Он был одним из лучших сегодня, и мы довольны, мы взяли кубок, это было главное для меня", — сказал Койта.
Акинфеев — самый титулованный игрок в истории России! Это аж 22-й трофей.