Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

«Акинфеев — лучший вратарь в мире. Не хотим, чтобы он уходил на пенсию». Койта о партнере по ЦСКА

ЦСКА завоевал FONBET Кубок России, выиграв у «Ростова» в суперфинале (0:0, по пенальти — 4:3). В серии пенальти вратарь армейцев отбил удар Алексея Сутормина.

Источник: Спортс"

Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом, выиграв 22-й трофей в карьере. Он также в 8-й раз выиграл Кубок страны — это рекорд.

"Акинфеев — лучший вратарь в мире после этого матча. Он пример для нас.

Игорь Акинфеев помог нашей команде сегодня выиграть. Мы гордимся им и всегда желаем ему всего хорошего.

Мы не хотим, чтобы он уходил на пенсию. Нам хочется, чтобы он оставался в ЦСКА на долгие годы. Он был одним из лучших сегодня, и мы довольны, мы взяли кубок, это было главное для меня", — сказал Койта.

Акинфеев — самый титулованный игрок в истории России! Это аж 22-й трофей.