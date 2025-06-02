Учредитель «Акрона» о продлении Дзюбы: «Один из наших ключевых игроков, лидер на поле и в раздевалке. Надеюсь, мы сделали тольяттинцев немного счастливее»

"В одном из интервью я сказал, что у Артема отличное голевое чутье. Он свое чутье подтвердил и в этот раз, когда мы пришли ко всем договоренностям именно 1 июня. В этот день в прошлом году наша команда завоевала право играть в Мир РПЛ, где мы с первого сезона уверенно закрепились. Сегодня мы продлеваем еще на сезон одного из наших ключевых игроков, лидера на поле и в раздевалке.