Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.80
П2
4.33

Владислав Радимов: «У Карпина ноль титулов, у “Динамо”, по большому счету, тоже. Им пора что‑то выиграть»

Сообщалось, что стороны договорились о контракте на 2,5 млн евро в год.

Источник: Спортс"

«У Карпина ноль титулов, у “Динамо”, по большому счету, тоже ноль титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что‑то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда еще?

Что касается того, что Карпин берет много на себя, то я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности. Не будет такого, как у Лички. У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина.

Венцом всего этого стало увольнение Лички за три‑четыре тура до конца чемпионата. Я думаю, что уже тогда была договоренность с Карпиным«, — сказал бывший футболист “Зенита”.