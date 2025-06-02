Владислав Радимов: «У Карпина ноль титулов, у “Динамо”, по большому счету, тоже. Им пора что‑то выиграть»

Что касается того, что Карпин берет много на себя, то я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности. Не будет такого, как у Лички. У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина.