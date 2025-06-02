Аль-Хелайфи — Тиаго Силве: «Победа “ПСЖ” в Лиге чемпионов и для тебя тоже, ты упорно трудился ради нее»

«Я скучал по тебе, капитан. Эта победа и для тебя тоже, ты упорно трудился ради нее», — сказал Нассер Аль-Хелайфи.
«Нассер, я люблю тебя. Поздравляю!» — ответил Силва, выступающий ныне за «Флуминенсе».
После победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (5:0) Нассер Аль-Хелайфи позвонил из раздевалки «Альянц Арены» 40-летнему бразильцу, выступавшему за «ПСЖ» с 2012 по 2020 год.
«Я скучал по тебе, капитан. Эта победа и для тебя тоже, ты упорно трудился ради нее», — сказал Нассер Аль-Хелайфи.
«Нассер, я люблю тебя. Поздравляю!» — ответил Силва, выступающий ныне за «Флуминенсе».