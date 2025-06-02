Морено поздравил игроков «Сочи» с выходом в РПЛ: «Мы не смогли быть “все вместе” на поле и на праздновании. Иногда футбол учит нас с помощью молчаливых жестов»

"Поздравляю своих игроков с достижением цели, которую мы поставили перед собой на этот сезон. Повышение в классе — это результат упорного труда всех на протяжении всего сезона. Горд тем, что был частью этого пути, и горжусь своими игроками.
На этот раз мы не смогли быть «все вместе» на поле и на праздновании, но моя любовь и восхищение на расстоянии остаются неизменными.
Поздравляю команду и тренерский штаб. Иногда футбол учит нас с помощью молчаливых жестов. Продолжаем", — написал Морено.
Морено может остаться во главе «Сочи».