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Морено поздравил игроков «Сочи» с выходом в РПЛ: «Мы не смогли быть “все вместе” на поле и на праздновании. Иногда футбол учит нас с помощью молчаливых жестов»

Южане победили «Пари НН» по итогам стыковых матчей (1:2, 3:1). Тренер «Сочи» был отстранен после первой игры и не прилетел на ответную встречу в Нижний Новгород вместе с помощниками.

Источник: Спортс"

"Поздравляю своих игроков с достижением цели, которую мы поставили перед собой на этот сезон. Повышение в классе — это результат упорного труда всех на протяжении всего сезона. Горд тем, что был частью этого пути, и горжусь своими игроками.

На этот раз мы не смогли быть «все вместе» на поле и на праздновании, но моя любовь и восхищение на расстоянии остаются неизменными.

Поздравляю команду и тренерский штаб. Иногда футбол учит нас с помощью молчаливых жестов. Продолжаем", — написал Морено.

Морено может остаться во главе «Сочи».