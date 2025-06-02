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Масалитин о финале Кубка: «Тягомотина. ЦСКА и “Ростов” будто уже в отпуске были и играли по принципу “бей вперед — игра придет”. Созидательного — вообще ничего»

В решающем матче ЦСКА победил «Ростов» (0:0, 4:3 по пен.).

Источник: Спортс"

«По игре вопросов куча для двух команд. Играли вообще не пойми во что. Тяжелый матч. С чем связано — не знаю. Может, прошел дождь, и после этого нечем было дышать совсем. Команды играли по принципу “бей вперед — игра придет”. Созидательного мы вообще ничего не увидели от двух команд.

За счет чего ЦСКА хотел в основное время победить? Игры в середине вообще не было. Нападающие вообще не могли зацепиться и ничего создать. Только в конце два момента возникли, и все.

А так и одна, и вторая команда — это вообще… Понимаю, что конец сезона. Но наоборот же, надо было раскрепоститься и играть в свой футбол. А мы этого вообще не увидели. Мы увидели тягомотину какую‑то в исполнении двух команд. Такое ощущение, будто уже в отпуске были.

Все бывает, конечно. Чемпионат закончился… Но недельный перерыв же был, спокойно можно было готовиться. А что мы увидели — это совсем из ряда вон", — сказал экс-форвард ЦСКА.