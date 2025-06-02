Масалитин о финале Кубка: «Тягомотина. ЦСКА и “Ростов” будто уже в отпуске были и играли по принципу “бей вперед — игра придет”. Созидательного — вообще ничего»

А так и одна, и вторая команда — это вообще… Понимаю, что конец сезона. Но наоборот же, надо было раскрепоститься и играть в свой футбол. А мы этого вообще не увидели. Мы увидели тягомотину какую‑то в исполнении двух команд. Такое ощущение, будто уже в отпуске были.