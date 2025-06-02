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Корниленко о Карпине в «Динамо»: «Работой в “Ростове” заслужил новый вызов и переход в команду, которая будет бороться за медали»

«Своей работой в “Ростове” Карпин заслужил перейти в команду, которая будет бороться за какие‑то медали. Мы надеемся, что “Динамо” будет бороться за что‑то.

Источник: Sports

Мы видели, как он развивался в «Ростове». Были разные периоды. Даже после ухода Карпина команда продолжает играть здорово, развиваются молодые футболисты. Карпин, конечно, заслужил новый вызов«, — сказал бывший спортивный директор “Крыльев Советов”.