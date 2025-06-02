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«Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена не главное. В РПЛ он был весьма заметен». Губерниев о новом контракте 36-летнего форварда с «Акроном»

Новое соглашение 36‑летнего форварда с тольяттинцами рассчитано до конца сезона‑2025/26.

Источник: Sports

"Дзюба доказывает, что возраст для спортсмена — вообще не главное. Он большой молодец.

В этом чемпионате он был весьма заметен. Видно, что «Акрон» — его команда. Поэтому я за него очень рад, пусть дальше продолжает", — сказал комментатор.