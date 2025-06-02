В волгоградском «Роторе» назначен новый генеральный директор

В основе «Ротора» Андрей Кривов дебютировал в 1993 году, став самым молодым игроком клуба. В 1995-м он участвовал в легендарных матчах Кубка УЕФА против английского клуба «Манчестер Юнайтед». В 2004 году Кривов перешел из «Ротора» в «Химки». Последним местом в карьере игрока для него стал «Урал» из Екатеринбурга.