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Угальде, Батраков, Глушенков, Дзюба, Кордоба, Акинфеев, Бителло, Барко, Агкацев, Гладышев, Кисляк вошли в шорт-лист премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона»

Журналисты и блогеры выбрали 31 игрока из лонг-листа премии Winline Герои РПЛ в номинации «Игрок сезона», в котором изначально было 100 человек.

Источник: Спортс"

В шорт-лист вошел 31 футболист из 10 клубов:

Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Маркиньос, Наиль Умяров (все — «Спартак»), Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Станислав Агкацев, Диего Коста (все — «Краснодар»), Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Ярослав Гладышев, Бителло, Константин Тюкавин (все — «Динамо»), Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Мойзес, Виллиан Роша, Иван Обляков (все — ЦСКА), Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьев (все — «Локомотив»), Максим Осипенко, Николай Комличенко (оба — «Ростов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Артем Дзюба («Акрон»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

15 июня будет сформирован список из 10 финалистов, которых определят болельщики.