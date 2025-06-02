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Нани о Португалии: «Роналду не обязательно играть по 90 минут, иногда достаточно 10−20»

"Криштиану всегда готов помочь — вопрос в том, как. Ему не обязательно играть по 90 минут. Иногда достаточно 10−20.

Источник: Спортс"

Он может выйти в старте, а если устал или надо удержать счет — тренер может выпустить более свежего игрока«, — сказал бывший полузащитник “МЮ” и португальской сборной Нани в интервью YouTube-каналу “Мяч Production”.

Нани также высказался о стиле игры сборной Португалии.

«Мы потеряли часть своей идентичности: раньше стремились бежать вперед, рисковать, бить издали. Сейчас играем слишком аккуратно — будто просто хотим затолкать мяч в ворота», — сказал 38-летний Нани.

Португалия сыграет с Германией в полуфинале Лиге наций. Матч пройдет 4 июня.