Киммих о Роналду: «Читал, что он забил 136 голов за сборную. У Криштиану невероятная статистика, он больше 20 лет играет на очень высоком уровне»

"Это много для меня значит. Провести столько игр за Германию — большая честь. Это показывает, что я играл на очень высоком уровне последние 9−10 лет и, к счастью, редко получал травмы. У меня было много взлетов и падений в сборной, быть здесь — великая честь для меня. Надеюсь, дальше — больше.