Киммих о Роналду: «Читал, что он забил 136 голов за сборную. У Криштиану невероятная статистика, он больше 20 лет играет на очень высоком уровне»

"Это много для меня значит. Провести столько игр за Германию — большая честь. Это показывает, что я играл на очень высоком уровне последние 9−10 лет и, к счастью, редко получал травмы. У меня было много взлетов и падений в сборной, быть здесь — великая честь для меня. Надеюсь, дальше — больше.
Я читал, что Роналду забил 136 голов за сборную. Мне до этого далеко. У Криштиану невероятная статистика, особенно если посмотреть на стабильность: он играет на очень высоком уровне уже больше 20 лет и бьется за свою страну. А для меня уже 100 игр — повод для гордости", — смеясь сказал полузащитник.