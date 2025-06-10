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Песков назвал футбол гордостью и болью России

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что любые спортивные подвиги впоследствии вдохновляют сотни тысяч людей заниматься спортом, приходить на секции.

Источник: Андреев Владимир/Бизнес Online/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбол является одновременно гордостью и болью России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — сказал представитель Кремля на премьерном показе фильма «Больше чем футбол».

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от премьеры он отметил, что российские кинематографисты преуспели в производстве спортивных драм, их качество уже выше мирового уровня. «Продюсеры этих фильмов мне говорили, что этот фильм — из серии таких успехов. Мне сказали обязательно взять носовой платок, придется плакать. Да, все приготовились», — добавил Песков.

Он отметил, что любые спортивные подвиги впоследствии вдохновляют сотни тысяч людей заниматься спортом, приходить на секции.