Песков назвал футбол гордостью и болью России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футбол является одновременно гордостью и болью России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — сказал представитель Кремля на премьерном показе фильма «Больше чем футбол».
Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от премьеры он отметил, что российские кинематографисты преуспели в производстве спортивных драм, их качество уже выше мирового уровня. «Продюсеры этих фильмов мне говорили, что этот фильм — из серии таких успехов. Мне сказали обязательно взять носовой платок, придется плакать. Да, все приготовились», — добавил Песков.
Он отметил, что любые спортивные подвиги впоследствии вдохновляют сотни тысяч людей заниматься спортом, приходить на секции.