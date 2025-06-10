Песков назвал футбол гордостью и болью России

«Футбол — это и гордость, и боль нашей страны. И поэтому каждый раз победы и в этом, и в других видах спорта, это для нас очень важно. Потому что этим живет вся страна, этим живут люди», — сказал представитель Кремля на премьерном показе фильма «Больше чем футбол».