Тренер Польши о смене капитана: «Сообщил Левандовскому, он ответил, что повязка ничего не значит, потом перезвонил и сказал, что хочет сам отказаться от нее и подать информацию именно так»

"После матча с Молдовой и многочисленных бесед с игроками и тренерским штабом у меня было время на анализ и принятие решения. Я счел, что настал подходящий момент для смены капитана. Решения такого рода никогда не бывают простыми, но я убежден, что сборная нуждалась в подобном. Для меня главное — благо команды.
У меня не было другой возможности, поэтому я поговорил с Робертом по телефону. Я сообщил ему о своем решении. Роберт ответил, что повязка ничего не значит и ничего в команде не изменит. Может быть, с его точки зрения так и есть, но с моей — изменит очень многое. Поэтому я и принял такое решение.
Позже я встретился с Петром Зелиньским и сообщил ему, что он станет капитаном, а Роберт уже в курсе. В 21:50 у нас было собрание игроков и членов штаба, я довел до них эту информацию. Затем к команде обратился Петр, и она его поздравила. Это убедило меня в том, что мы можем двигаться в правильном направлении, и я верю, что так и будет.
У меня с собой не было телефона. Когда я вернулся в номер, то увидел, что мне звонил Роберт. Я перезвонил ему в 21:59 и спросил, что случилось. Он ответил, что хотел бы сам отказаться от повязки и подать информацию именно так. Я ответил, что не буду так поступать, потому что это мое решение. Затем мы сообщили обо всем на сайте федерации. Позже я узнал из соцсетей, что Левандовски отказался играть за сборную.
Это выдающийся игрок, которого я очень ценю. Никто не закрывал перед ним дверь, не было никаких разговоров об уходе из сборной. Я хотел бы это подчеркнуть. Желаю Роберту удачи, для меня важнее всего сборная, а не то, кто является ее тренером. Важно благо команды. Я осознаю, что принял очень трудное решение в отношении выдающегося игрока, который достиг наибольших успехов. Однако футбольная жизнь требует иногда смотреть с другого ракурса и выбирать то, что лучше для команды", — сказал главный тренер сборной Польши.
Игроки сборной Польши «праздновали» лишение Левандовского капитанской повязки.