Тренер Польши о смене капитана: «Сообщил Левандовскому, он ответил, что повязка ничего не значит, потом перезвонил и сказал, что хочет сам отказаться от нее и подать информацию именно так»

У меня с собой не было телефона. Когда я вернулся в номер, то увидел, что мне звонил Роберт. Я перезвонил ему в 21:59 и спросил, что случилось. Он ответил, что хотел бы сам отказаться от повязки и подать информацию именно так. Я ответил, что не буду так поступать, потому что это мое решение. Затем мы сообщили обо всем на сайте федерации. Позже я узнал из соцсетей, что Левандовски отказался играть за сборную.