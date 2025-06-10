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Спаллетти об Италии: «У тренера сборной не может быть оправданий. Я не смог изменить ситуацию, к сожалению»

В последнем матче под руководством Спаллетти Италия обыграла Молдову (2:0) в отборе к ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Сегодня у нас вновь возникли проблемы, слишком много компонентов, и то, что мы видели, подтвердилось. Я сохранил этот состав, но увидел, что они очень устали после окончания чемпионата, и, возможно, если бы мы нашли кого-то, кто лучше готов физически, результат мог бы быть другим.

Игроки были измотаны после окончания сезона, и играть в Осло [против Норвегии] в таких условиях было одной из наибольших трудностей. Мы знаем, что в жеребьевке тоже есть доля везения, но это сказалось.

Когда вы тренируете национальную команду, у вас не может быть никаких оправданий, потому что вы выбираете состав и можете его изменить, если он не работает. Я был убежден, что они могут дать то, чего я ожидал, и в каком-то смысле они это сделали.

— Какое наследие вы оставите следующему тренеру?

— Кто бы ни пришел, он сделает то, что захочет — посмотрим, кого он выберет. Конечно, мы не вызываем большого энтузиазма, даже если сегодня зрителей было слышно.

Игроки и тренер должны изменить ситуацию, и я, к сожалению, этого не сделал, — сказал Спаллетти.

Ранее 66-летний тренер объявил об уходе из сборной Италии после поражения от Норвегии со счетом 0:3: «Мне больно, я не собирался сдаваться. Беру на себя ответственность за результаты — у меня не получилось».

Спаллетти уволен из сборной Италии — после 0:3 от Норвегии.