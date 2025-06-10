Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Эстония
0
:
Норвегия
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Италия
2
:
Молдавия
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Бельгия
4
:
Уэльс
3
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Фарерские острова
2
:
Гибралтар
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Хорватия
5
:
Чехия
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Казахстан
0
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Деку: «Роке пришел в январе — это была ошибка. Но мы не могли ничего поделать, так хотел Хави. Клуб и тренерский штаб “Барселоны” не смогли позаботиться о Виторе»

«Он пришел в январе. По-моему, это была ошибка. Но мы не могли ничего поделать, так хотел тренер. Думаю, это помешало Витору. Также дело в требованиях к “Барселоне”, Если слишком много беспокоишься из-за того, что пишет пресса, у тебя могут возникнуть проблемы.

Источник: Спортс"

Первые шесть месяцев прошли не лучшим образом. Думаю, клуб и тренерский штаб тоже не смогли о нем позаботиться, выявить проблемы, с которыми он сталкивается в части адаптации и даже психологии. Мы не смогли ему помочь«, — сказал спортивный директор “Барселоны”.