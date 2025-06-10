Деку: «Роке пришел в январе — это была ошибка. Но мы не могли ничего поделать, так хотел Хави. Клуб и тренерский штаб “Барселоны” не смогли позаботиться о Виторе»

«Он пришел в январе. По-моему, это была ошибка. Но мы не могли ничего поделать, так хотел тренер. Думаю, это помешало Витору. Также дело в требованиях к “Барселоне”, Если слишком много беспокоишься из-за того, что пишет пресса, у тебя могут возникнуть проблемы.