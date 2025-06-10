Тарпищев о Станковиче: «Ни один тренер за сезон не может ничего показать. “Спартаку” надо иметь двойной состав — у “Зенита” на каждое место по два игрока»

— Правильно ли продлили контракт со Станковичем?
— Думаю, да. Ни один тренер за сезон не может ничего показать. Это совокупность агентских соглашений, выбора состава команды.
В «Спартаке» что было главной проблемой? Надо иметь двойной состав.
А если из этой команды один‑два выпадут, он уже претендовать не может. Допустим, у «Зенита» на каждое место по два игрока.
— За что команда поборется в новом сезоне?
— Смотря кого приобретут, — сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев.